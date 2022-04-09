السبت 09-04-2022
الوكيل الاخباري

بعد أميركا.. أوروبا تفرض عقوبات على ابنتي بوتين

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السبت، 09-04-2022 02:58 ص

بعد أميركا.. أوروبا تفرض عقوبات على ابنتي بوتين

سس


الوكيل الاخباري - بعد العقوبات الأميركية عليهما، فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الراشدتين في إطار حزمة جديدة من الإجراءات التي تستهدف روسيا بسبب حربها على أوكرانيا .

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وأدرج الاتحاد الأوروبي ماريا فورونتسوفا وكاترينا تيخونوفا على قائمته المحدثة للأفراد الذين يواجهون تجميد الأصول وحظر السفر، وفقًا لمسؤولين اثنين من الاتحاد الأوروبي من دولتين مختلفتين بالاتحاد، تحدثا للأسوشيتدبرس.


وفرضت المملكة المتحدة الجمعة عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وابنة وزير الخارجية سيرغي لافروف، مؤكدة أنها تريد الاقتصاص "من نمط الحياة الباذخ للأوساط المقربة من الكرملين".


وجاء في بيان للخارجية البريطانية أنه بموجب القرار، تمنع كاتيرينا تيخونوفا وماريا فورونتسوفا ابنتا بوتين من زوجته السابقة لودميلا، فضلا عن إيكاتيرينا فينوكوروفا ابنة لافروف، من دخول الأراضي البريطانية مع تجميد أصولهن المحتملة فيها.


تأتي خطوة الكتلة الأوروبية وبريطانيا في أعقاب تحرك مماثل من جانب الولايات المتحدة قبل يومين.


 




 

 


 

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