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السبت، 04-02-2023 08:53 ص

بعد اتهامه بالاحتيال.. محكمة أمريكية تصدر قرارها بشأن إيلون ماسك

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الوكيل الإخباري- برأت محكمة أمريكية إيلون ماسك من اتهامات بالاحتيال وجهت له إثر تغريدة عن أسهم للسيارات الكهربائية، أكد فيها أنه حصل على "تمويل مضمون" لتحويل الشركة إلى كيان خاص.

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والاثنين الماضي، حاول ماسك أن يقنع المحكمة بأن التغريدات الشهيرة التي نشرها في 2018 بشأن رغبته في إخراج الشركة من البورصة، لم تكن مضللة أو احتيالية، على عكس اتهامات المستثمرين الذين يقولون إنهم خسروا ملايين الدولارات بسببها.

وبعد ما يقرب من ساعتين من المداولات، وجدت الهيئة المكونة من 9 أشخاص أن المستثمرين الذين رفعوا القضية فشلوا في إثبات ادعاءاتهم ضد ماسك أو شركة السيارات الكهربائية التي يديرها.

وكان من الممكن أن يدفع مالك الشركة مليارات الدولارات في شكل تعويضات لحاملي أسهم الشركة للسيارات الكهربائية، إذا رأت هيئة المحلفين في المحكمة التي نظرت القضية في سان فرانسيسكو أنه مسؤول عن التضليل المزعوم من قبل المستثمرين.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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