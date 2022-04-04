بعد ارتفاع إصابات كورونا.. آلاف الكوادر الطبية تهرع إلى شنغهاي الصينية

الوكيل الإخباري - قالت الصين إن نحو 10 آلاف من العاملين الطبيين وصلوا من مناطق مختلفة في أنحاء البلاد، إلى شانغهاي خلال الأيام الأخيرة لمساعدتها في مكافحة كورونا، حيث تشهد المدينة ارتفاعا في حالات الإصابة بالمرض.

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وأشارت السلطات الصحية المحلية إلى وصول آلاف العاملين الطبيين من مناطق بينها تيانجين ومقاطعات هوبي وجيانغشي وشادون، على متن 10 قطارات سريعة، إلى شانغهاي التي يقطنها 25 مليون نسمة.

وأوضح رئيس الفريق الطبي من حي جيننان في تيانجين هاو شو آن، أن جميع الأفراد الـ30 تطوعوا للعمل، حيث شارك العديد منهم من قبل في مكافحة الوباء في هوبي.



وذكرت لجنة الصحة ببلدية شانغهاي أن بعض الفرق الطبية تعمل بالفعل حاليا في مستشفيات مؤقتة وعلى استعداد لاستقبال حالات متوسطة وحالات إصابة دون أعراض، فيما يعمل أكثر من 650 عاملا طبيا من مقاطعة آنهوي مع فريق طبي محلي في مستشفى مؤقت في حي تشونغمينغ الذي يضم أكثر من 2700 سرير، وكان من المقرر أن يستقبل ليلة أمس الأحد المجموعة الأولى من المرضى والمؤلفة من 1300 من الحالات المتوسطة والحالات دون أعراض.



الى ذلك، أعلنت وسائل إعلام حكومية عن حالة إصابة بنوع فرعي جديد من متحور أوميكرون، موضحة أن الشكل الجديد يتطور من فرع "بي . إيه 1 . 1" للمتحور، طبقاً لما ذكرته صحيفة "غلوبال تايمز" نقلاً عن بيانات التسلسل الجيني من السلطات الصحية المحلية.



وذكر التقرير أن النوع الفرعي لا يضاهي فيروسات كورونا الأخرى، التي تسبب مرض كورونا في الصين.



على صعيد متصل، قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الاثنين، إن البر الرئيسي الصيني سجّل يوم أمس 1366 حالة إصابة جديدة حيث كانت محلية العدوى بفيروس كورونا. وسُجّلت 39 حالة إصابة جديدة وافدة في أرجاء البر الرئيسي، مقارنة بـ51 حالة في اليوم الأسبق.

بترا