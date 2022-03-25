علماء صينيون يحددون جينين متعلقين بزيادة إنتاجية الذرة والأرز

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- كشفت نتائج دراسة صينية، الأساس الجيني لزيادة غلتي الذرة والأرز، وهما مصدران مهمان للسعرات الحرارية عند البشر.ووفقاً للدراسة، فقد حدد علماء من جامعة الزراعة الصينية، وجامعة هواتشونغ للزراعة، جيناً يُسمى بـ"كي آر إن 2" يختلف بين الذرة المُستأنسة وأسلافها من الذرة البرية، والذرة السُكّرية، وقد لاحظ الباحثون لاحقاً أن جيناً في الأرز يُسمى بـ "أو إس كيه آر إن 2" يُظهر نمطاً مشابهاً.وأظهرت الاختبارات الميدانية أن كبح تجليات هذين الجينين في كل من الذرة والأرز، قد أدى إلى زيادة محصول الحبوب بنحو 10 - 8 بالمئة على التوالي، مع عدم وجود مقايضة واضحة في الصفات الزراعية الأخرى.وقال المشارك فيث الدراسة أستاذ علم الوراثة والتربية النباتية في جامعة الزراعة الصينية لي جيان شنغ، إن اكتشاف الجينات الرئيسية المتعلقة بالإنتاجية أرسى الأساس لزراعة وتنمية بذور أفضل، وحماية سلامة الغذاء في الصين.