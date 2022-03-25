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الجمعة، 25-03-2022 09:18 ص

شركة طيران صينية تُعلق عمل 223 طائرة من طراز بوينغ

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة شرقي الصين للخطوط الجوية، وشركاتها الفرعية، عن تعليق عمل 223 طائرة من طراز "بوينغ 737-800" بشكل مؤقت، بعد تحطم طائرة تُقل على متنها 132 شخصاً، في منطقة قوانغشي جنوبي الصين.

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وقال مدير قسم الدعاية في الشركة ليو شياو دونغ، خلال مؤتمر صحفي، أنه وبعد حادث تحطم الطائرة المنكوبة، أطلقت شركة الطيران عمليات تفتيش أمني شامل، مشيرا إلى أن جميع الطائرات التي تم تعليق تشغيلها تخضع حاليا لإجراءات الفحص والتفتيش والصيانة لضمان أعلى معايير السلامة.

 

وأكد المسؤول، أن جميع طائرات الركاب الأخرى التي تُشغلها الشركة حالياً تتوافق مع متطلبات صلاحية الطيران لسلطات الطيران الصينية.

 

بترا

 




 

 


 

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