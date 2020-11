بعد خسارته في الانتخابات الأمريكية ترامب يزف أخبار سعيدة

الوكيل الاخباري - عبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن فرحه بارتفاع سوق الأسهم، وباللقاح الجديد لفيروس كورونا، الفعال بنسبة 90%، مؤكدا أن "هذه الأخبار عظيمة".



وكان ترامب، الذي يبدو في قمة السعادة، يعول على نتائج اللقاح في حملته، لكن النتائج جاءت متأخرة.

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS!