الأربعاء 15-03-2023
الوكيل الاخباري

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يخرج مستفيدين من دورة القيادة الشبابية

السقاف: الأردن يوفر بيئة استثمارية جاذبة وحاضنة لأصحاب الأعمال

المركزي يحدد دوام البنوك في رمضان

قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل

مهلة لتصويب أوضاع شركات النقل السياحي المتخصص

الحكومة تمدد تقديم الدعم المالي لمشغلي النقل العام

توديع مرتكب جريمة السطو على محل الصرافة لأمن الدولة وعقوبته تصل للحبس 15 عاماً

قرارات حكومية مرتقبة حول حافلات نقل الحجاج

شاهد بقضية انهيار مبنى اللويبدة يكشف مفاجأة حول أسباب الحادثة

الأردن يعزي ملاوي وموزمبيق بضحايا الإعصار فريدي

الأربعاء، 15-03-2023 04:56 م

بعد سقوط الطائرة المسيرة الأمريكية.. البنتاغون "ينصح" القوات الجوية الروسية

6411c8d2423604593e52da62


الوكيل الإخباري- حث رئيس "البنتاغون"، لويد أوستن، القوات الجوية الفضائية الروسية على ما أسماه "التحليق بأمان ومهنية" بعد حادث سقوط الطائرة الأمريكية المسيرة في البحر الأسود.

وتابع لويد أوستن أثناء افتتاحه اجتماعا جديدا من اجتماعات مانحي المساعدات العسكرية لأوكرانيا: "لا تخطئوا، ستستمر الولايات المتحدة في الطيران والعمل حيثما يسمح القانون الدولي. ويجب على روسيا استخدام طائراتها الحربية بطريقة آمنة ومهنية".

اضافة اعلان

 

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت صباح أمس الثلاثاء بأن طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 قد انتهكت حدود منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي فوق البحر الأسود مع إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال على متن الطائرة، وكانت الطائرة المسيرة تتجه نحو الحدود الروسية، حينما تم إطلاق المقاتلات الروسية إلى الجو للتعرف على الجسم الدخيل. وبسبب مناورة مفاجئة، اختل توازن الطائرة المسيرة، وفقدت ارتفاعها وسقطت في الماء.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6411be9c4c59b704e07d6437

واشنطن تؤكد أنها لا تريد التصعيد والصراع مع روسيا

6411716f4236043b113e543b

باكستان.. استمرار الاشتباكات بين الشرطة وأنصار عمران خان

6411be3b4236040bad0481b8

أردوغان: سنفي بتعهداتنا بشأن انضمام فنلندا إلى الناتو

1360071491

بدء التصويت بالانتخابات المحلية في هولندا

2021-637744027453822512-382

الجيش الروسي يعلن تدمير أسلحة أمريكية في أوكرانيا

641195804236040bad04818f

فرنسا.. النقابات تعلن يوما إضافيا من الإضرابات

أخبار متعلقة
63faeb224c59b7109e141db7

مدير CIA: إيران لا تعتزم إنتاج أسلحة نووية

63f92f6442360441642c4fd1

جمهوري مرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية يندد بمساعدة بلاده العسكرية لأوكرانيا

63fa0ba942360420d11b4c83

قتلى جراء تحطم طائرة إسعاف أمريكية

d279489ac6071dca0e1f2e16cd231f4e

30 هزة أرضية حول العالم الخميس بينهم زلزال بقوة 6.8 ريختر

63f6f3af4c59b7628e7704d2

واشنطن: قلقون للغاية إزاء أحداث نابلس

image - 2023-02-22T165309.316

واشنطن تسمح بتسليم البيرو الرئيس الأسبق اليخاندرو توليدو المتهم بالفساد