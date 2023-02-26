الأحد 26-02-2023
الوكيل الاخباري

انذار نحو 150 محلا تجاريا في جرش

لليوم الـ 13 .. الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة السجون

هزة أرضية جديدة بقوة 4.2 في سوريا

الاحتلال يقتحم مدرسة بنات في نابلس

الدفاع المدني: لا حوادث سببها المدافئ خلال الـ72 ساعة الماضية

الدوريات الخارجية تكشف عن أبرز مسببات الحوادث خلال نهاية الأسبوع

8 إصابات بتصادم مركبتين على طريق العدسية

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

السوق المركزي: كميات البندورة زائدة عن حاجة السوق وارتفاع الأسعار من تجار التجزئة

الأحد، 26-02-2023 09:32 ص

مدير CIA: إيران لا تعتزم إنتاج أسلحة نووية

63faeb224c59b7109e141db7


الوكيل الإخباري - قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن قيادة إيران قررت استئناف برنامج صنع أسلحة نووية.

اضافة اعلان


وأضاف بيرنز، في حديث لقناة CBS التلفزيونية: "لا نعتقد أن المرشد الأعلى لإيران، قد اتخذ قرارا بإعادة تشغيل برنامج الأسلحة النووية الذي تم تأجيله أو وقفه في نهاية عام 2003".


يشار إلى أن الولايات المتحدة، أعلنت مرارا أنها لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.


في يوليو من العام الماضي، قال بيرنز إنه خلال الفترة التي أعقبت الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة، أتيحت لإيران الفرصة لتحقيق حيازة المكونات اللازمة لصنع سلاح نووي "في غضون أسابيع".


يوم الأحد الماضي، نشرت بلومبرغ، نقلا عن دبلوماسيين رفيعي المستوى، مقالة ذكرت فيها أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفوا الأسبوع الماضي في إيران وجود يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 84٪ - وهي كمية كافية لصنع سلاح نووي.


وفي تصريح لوكالة أنباء "فارس"، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي: "من دواعي الأسف أنه ما زالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعرض للاستغلال كأداة سياسية لممارسة الضغوط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".


وأكد أن "نشر هذا الخبر في "بلومبيرغ" يأتي بهدف تشويهه الحقائق وتحريفها"، مضيفا: "إن ما طرحته الوكالة الدولية مع إيران بخصوص وجود ذرة أو ذرات من اليورانيوم بتخصيب أعلى من 60% هو أمر متداول عبر أخذ العينات من صمام خروج المنتج".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6358497f4236041a19032e77

وفد من الاتحاد البرلماني العربي يزور دمشق

pakistan-1715201_1280

باكستان.. قتلى وجرحى بتفجير إرهابي استهدف مدنيين

12

هزة أرضية جديدة بقوة 4.2 في سوريا

d171719a-045c-4652-9608-9f86a1fa935e

انتخابات نيجيريا.. يومان لتصويت متعثر ونتائج "مؤجلة"

63fae0bc4236041c6c181afa

صحيفة: كاميلا زوجة الملك تشارلز ستلقب بالملكة

63faf327423604583f09a21a

طائرة أوروبية ثالثة تصل إلى سوريا محملة بـ 120 طنا من المواد الإغاثية والطبية

أخبار متعلقة
196079 (1)

إيران: مسار الدبلوماسية مفتوح ونحن جادون بشأن التفاوض

image - 2023-02-01T084518.449

الرئيس البرازيلي يزور البيت الأبيض في 10 فبراير

20221104165422262

صحيفة صينية: الولايات المتحدة تخطط للحرب مع الصين

7ade6c79e7cb8bf1bd7277c57ad8df2f

المستشار الألماني ينتقد الجدل حول تسليم مقاتلات لأوكرانيا

63d509604236043530337c45

البيت الأبيض: مراجعة العلاقات مع السعودية لا تعني قطعها

image - 2023-01-28T090546.710

كوريا الشمالية تؤكد وقوفها إلى جانب روسيا ضد الولايات المتحدة