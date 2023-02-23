واشنطن: قلقون للغاية إزاء أحداث نابلس

الوكيل الإخباري - صرحت واشنطن بأنها "قلقة للغاية" إزاء مستويات العنف في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، وتخشى أن يؤدي الاقتحام الإسرائيلي لمدينة نابلس إلى "انتكاسة الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء".



وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء إن واشنطن "تتفهم مخاوف إسرائيل الأمنية"، غير أنه أعرب عن قلق الإدارة الأمريكية "الشديد" بسبب "العدد الكبير من الإصابات والشهداء المدنيين"، مشيرا إلى أنه "استشهد في نابلس ما لا يقل عن 11 فلسطينيين، وأصيب أكثر من 100 آخرين".

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وذكر برايس أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرت "محادثات مثمرة في الأيام الأخيرة مع الأطراف وشركاء الولايات المتحدة الإقليميين دعما للجهود المبذولة لمنع تصعيد العنف".



وقال: "نشعر بقلق بالغ إزاء حقيقة أن تداعيات الغارة قد تؤدي إلى انتكاسة للجهود الرامية إلى استعادة الهدوء لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".



وأفادت السلطات الفلسطينية في وقت سابق بأن عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الاقتحام الإسرائيلي الدامي لمدينة نابلس ارتفع إلى 11 قتيلا، مع وصول عدد المصابين إلى 102.

RT