بمناسبة الذكرى 77 ليوم النصر .. بوتين يهنئ 13 زعيما وشعبين

الوكيل الإخباري-بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسائل تهنئة إلى قادة ومواطني عدد من الدول، وكذلك إلى شعبي جورجيا وأوكرانيا.



وحسب بيان نشره الكرملين، ضمت قائمة المرسل أليهم أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان ومولدوفا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.

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وقال بوتين إن "الواجب المشترك اليوم هو منع عودة النازية التي جلبت الكثير من المعاناة للناس من مختلف البلدان. ومن الضروري الحفاظ على الحقيقة حول أحداث سنوات الحرب والقيم الروحية المشتركة وتقاليد الصداقة الأخوية ونقلها إلى الأجيال القادمة".



وفي برقيتي تهنئة أرسلها لرئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، أشار الزعيم الروسي إلى أن "جنودنا اليوم، مثل أسلافهم، يقاتلون جنبا إلى جنب من أجل تحرير وطنهم من نجس النازية"، معربا عن ثقته في أنه "كما في 1945، النصر سيكون لنا".



وفي رسالة موجهة إلى قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى ومواطني أوكرانيا، أكد بويتن عدم جواز السماح لـ"الورثة الأيديولوجيين لأولئك الذين هزموا في الحرب الوطنية العظمى"، بالانتقام.



روسيا اليوم

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