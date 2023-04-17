بنغلادش.. 30 مصابا في حادث تصادم قطارين

الوكيل الإخباري- أصيب 30 شخصا، في بنغلادش، في حادث تصادم بين قطار مدني وقطار شحن في مدينة كوميلا، 5 منهم في حالة حرجة.

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وأفادت صحيفة Daily Star، نقلا عن السلطات ، بأن الحادث وقع أمس الأحد، نتيجة اصطدام قطار Sonar Bangla Express السريع المتجه إلى العاصمة دكا بقطار شحن، ما أدى إلى خروج سبع عربات وقاطرة عن مسارها.



ووفقا للصحيفة، فإن القطار السريع كان يسير بسرعة 70 كم/ ساعة عندما اصطدم بقطار الشحن، مما تسبب بأضرار جسيمة للعربات.



وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تحديد سبب التصادم بشكل رسمي، شركة السكك الحديدية قالت، إن الحادث وقع نتيجة عطل أصاب نظام إشارات المحطة، ما أدى إلى تحويل مسار القطار بشكل خاطئ إلى مسار آخر.