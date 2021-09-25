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السبت، 25-09-2021 04:55 م

بوتين يعقد اجتماعا مع قادة الأحزاب الفائزة في انتخابات الدوما

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الوكيل الاخباري- بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماعا عن بعد مع قيادة الأحزاب السياسية التي فازت في انتخابات مجلس الدوما الأخيرة.

وتجري الفعالية عبر نظام الفيديو كونفرنس. وحضرها رئيس حزب "روسيا الموحدة" دميتري مدفيديف، وزعيم الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية غينادي زيوغانوف، ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي، وزعيم حزب "روسيا العادلة" سيرغي ميرونوف، ورئيس حزب "الناس الجدد" أليكسي نيتشايف.

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وفي كلمته قال بوتين، إن انتخابات مجلس الدوما جرت بشكل منفتح، في ظل التزام صارم بالقانون وحظيت بإقبال كبير من قبل الناخبين.

وأشار الرئيس إلى أن الزيادة في عدد الكتل النيابية في مجلس الدوما، تدل على تطور الديمقراطية في روسيا، وعن الطبيعة الديمقراطية للقواعد والإجراءات الانتخابية.

وهنأ بوتين، حزب "روسيا الموحدة"، بفوزه في الانتخابات، مشيرا إلى أن الحزب أثبت قدرته على القيادة.

ووفقا للرئيس بوتين، يجب على النواب الوفاء دون قيد أو شرط بكل ما وعدوا به خلال الحملة الانتخابية.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي بوتين عبر الفيديو اليوم السبت، برؤساء المناطق المنتخبين حديثا.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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