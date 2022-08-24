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الأربعاء، 24-08-2022 04:03 م

بوتين يوجه رئيس الوزراء بزيارة المناطق الروسية التي تشهد حرائق غابات

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الوكيل الاخباري- وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، بإجراء زيارة عمل إلى المناطق الروسية التي تشهد حرائق غابات.اضافة اعلان


وقال الرئيس الروسي في اجتماع حول القضايا المرتبطة بالحرائق في روسيا: "يوم أمس، ناقشت مع رئيس الوزراء عدة مسائل من بينها القضايا المتعلقة بمكافحة الحرائق. وطلبت منه زيارة هذه المناطق".

وتشهد عدة مقاطعات في روسيا حرائق غابات في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وأمس أفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن مساحة حرائق الغابات تجاوزت في مقاطعة ريازان الروسية وحدها 180 هكتارا.

وقبل ذلك بأيام أشارت الوزارة إلى أنه تم إخماد 52 حريقا طبيعيا في روسيا امتد على مساحة 265 هكتارا خلال يوم واحد.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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