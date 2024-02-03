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السبت، 03-02-2024 08:19 ص

"بوليتيكو": الضربة الأمريكية التالية ستكون لليمن

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الوكيل الإخباري- أكدت صحيفة "بوليتيكو" أن الولايات المتحدة تخطط لضرب اليمن ردا على الهجوم على قاعدتها العسكرية في البرج "22".

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وكتبت الصحيفة: "من المتوقع أن تشن الولايات المتحدة المزيد من الهجمات، الأهداف القادمة ستكون في اليمن".


وأكد البيت الأبيض في وقت سابق، أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى رد متدرج على الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة من قواتها المتمركزة في البرج "22".


وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن الرد قد يشمل "إجراءات متعددة وليس تحركا واحدا".


وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن غارات جوية على العراق وسوريا ضد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات الموالية لإيران.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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