الاتحاد الأوروبي يرسل 3 مدمرات للبحر الأحمر

الوكيل الإخباري - أعلنت مصادر في هيئة العمل الخارجي الأوروبية أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتزم إرسال ما لا يقل عن 3 مدمرات مزودة بأنظمة دفاع جوي إلى البحر الأحمر في إطار البعثة البحرية لضمان أمن الملاحة.



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ووفقاً للمصادر، من المفترض أن تقوم مجموعة العمل التابعة لهيئة العمل الخارجي الأوروبية، والتي من المقرر أن تكتمل في الأيام المقبلة، بالتعاون مع قوات من دول أخرى على حماية السفن التجارية من الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون في اليمن.



يأتي هذا بينما نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم أمس الثلاثاء إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قدموا دعماً مبدئياً لفكرة تشكيل مهمة بحرية لحماية السفن من هجمات الحوثيين، وذلك بعد إطلاق مهمة بقيادة الولايات المتحدة في المنطقة.



وحوّلت العديد من شركات الشحن مسارات سفنها بعيداً عن البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق كبيرة من اليمن.

