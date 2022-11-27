تأجيل زيارة لافروف إلى مينسك بسبب وفاة وزير الخارجية البيلاروسي

الوكيل الاخباري- أفادت وزارة الخارجية الروسية بتأجيل زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى مينسك، المخطط إجراؤها في 27-28 نوفمبر الجاري، بسبب وفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي.

اضافة اعلان

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأحد: "بسبب الوفاة المفاجئة لوزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي في 26 نوفمبر الجاري تم اتخاذ قرار بتأجيل الاجتماع المشترك لوفدي وزارتي الخارجية الروسية والبيلاروسية وزيارة العمل لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى مينسك المقرر إجراؤها في 27-28 نوفمبر من هذا العام".



وأضاف البيان: "سيتم لاحقا إعلان مواعيد جديدة للزيارة والجلسة المشتركة للوفدين".

روسيا اليوم