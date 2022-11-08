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الثلاثاء، 08-11-2022 02:58 م

لافروف: 12 دولة على الأقل أبدت اهتماما بالانضمام إلى بريكس

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الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن 12 دولة على الأقل أبدت اهتماما بالانضمام إلى مجموعة "بريكس".

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جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع وزير الخارجية الهندي سوبراهمانام جيشانكار، اليوم الثلاثاء، حيث تابع لافروف، بأن المنظمة تعتزم الاتفاق قريبا على المعايير ومبادئ التوسيع المحتمل لها، مشيرا إلى أنه "قبل الحديث عن كيف ومتى سيبدأ توسع بريكس بالضبط، اتفقنا كجزء من الخمسة على الاتفاق على معايير ومبادئ النظر في مثل هذه الطلبات"، حيث أعرب لافروف عن توقعه بألا يستغرق الأمر وقتا طويلا للاتفاق على معايير ومبادئ توسع المنظمة.

وبريكس هي تجمع للدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، ويتكون الاسم من مختصر الحروف الأولى باللاتينية المكونة لأسماء الدول المشاركة وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وقد عقدت القمة الأولى بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة في يكاتيرينبورغ بروسيا في يونيو 2009.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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