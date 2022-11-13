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الأحد، 13-11-2022 02:43 م

روسيا: توسيع جدول أعمال مجموعة العشرين غير قابل للتطبيق

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن توسيع جدول أعمال مجموعة العشرين ليشمل مسائل السلام والأمن ليس قابلا للتطبيق.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم السبت: "نحن مقتنعون بأن مجموعة العشرين عليها أن تتعامل بدقة مع المجموعة الاجتماعية والاقتصادية للمشاكل. إن توسيع جدول أعمالها ليشمل مسائل السلام والأمن ليس قابلا للتطبيق، الأمر الذي تتحدث عنه أيضا العديد من البلدان الأخرى. وسيكون ذلك تدخلا مباشرا في صلاحيات مجلس الأمن الدولي، وسيقوض أجواء الثقة والتعاون في إطار مجموعة العشرين على حساب أنشطتها المتخصصة التي نحتاج إليها".

وأضاف البيان أن موسكو تؤيد "الطابع المفتوح للاقتصاد العالمي ومنع تمييز المشاركين فيه، بما في ذلك الإلغاء السريع وغير المشروط لجميع القيود الأحادية".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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