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الأحد، 13-11-2022 03:37 م

وصول لافروف إلى بالي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

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الوكيل الاخباري- وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، إلى جزيرة بالي الإندونيسية حيث سيمثل روسيا في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في 15-16 نوفمبر الجاري.

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وجرت مراسم استقبال وزير الخارجية الروسية في بالي برفقة الرقصات التقليدية الإندونيسية بالأزياء الوطنية، وقرع الطبول.

 

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، سابقا، بأن الوفد الروسي برئاسة لافروف سيقدم في قمة مجموعة العشرين عددا من المبادرات المحددة فيما يتعلق بأمدادات موارد الغذاء والطاقة، بما في ذلك بناء التعاون في مجال الغاز مع تركيا، وتنظيم توريد شحنات كبيرة من الحبوب والأسمدة الروسية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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