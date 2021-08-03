تجدد الاشتباكات والقصف في درعا مع تعثر المفاوضات

الوكيل الإخباري- تجددت اليوم الثلاثاء، عمليات القصف والاشتباك، في محافظة درعا السورية، بين قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها من جهة، ومسلحين محليين من جهة أخرى، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال المصدر، إن اشتباكات اندلعت بين الطرفين، أثناء هجوم شنه المسلحون على حواجز لقوات النظام في مدينة ”نوى“ غربي درعا.



وأضاف أن اشتباكات أخرى ”تستمر بوتيرة متفاوتة العنف على محاور درعا البلد“، مشيرًا إلى أن المسلحين ”تمكنوا من إعطاب عربة لقوات النظام، أثناء محاولتها استهداف المنطقة، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى“.

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المصدر: إرم