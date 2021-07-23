تحذيرات من كارثة تهدد حياة المرضى في لبنان بسبب نقص الأوكسجين

الوكيل الإخباري -

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مع ازدياد حالات كورونا في لبنان بسبب تفشّي سلالة دلتا، وتوقّع زيادة الضغط على المستشفيات في الأيام المقبلة، حذر أطباء من كارثة نتيجة لنقص الوقود، من شأنها أن تهدد حياة المرضى، الذين يحتاجون إلى أوكسجين وأجهزة إنعاشوقال نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون إن الوقود بدأ ينفد من معظم المستشفيات في لبنان، وإنّ الكمية المتبقّية لا تكفي سوى لأيام قليلة في ظل انقطاع التيار الكهربائي، واقتصار التغذية من شركة كهرباء لبنان على ساعتين فقط، واعتماد المستشفيات على المولدات الخاصةوقال هارون إنّ بعض المستشفيات توقفت عن استقبال المرضى وإنّ القطاع يعاني للحصول على ديزل/ مازوت لتشغيل مولدات لحوالي 20 ساعةوقال إنّ هناك اتصالات مع أعلى المرجعيات لتأمين مادة الديزل /المازوت خلال الساعات المقبلة، في ظل انتشار سلالة دلتا، وتوقع ارتفاع نسبة الاستشفاءيذكر أن لبنان يعاني من أزمة محروقات حادة سببها نقص الاعتمادات من قبل مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، والتهريب إلى سوريا، وارتفاع حاجة السوق إليها في ظل الانقطاع الحاد في التيار الكهربائي