الجمعة 23-07-2021
الوكيل الاخباري

الصين تفرض عقوبات مضادة على أميركيين.. بينهم وزير سابق

الملك يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة

الملك يحذر من واشنطن تدهور الأوضاع في لبنان

واشنطن: العلاقة بين أمريكا والعراق مبنية على الاحترام والمصالح المشتركة

مطار عالمي يعد ساحة حزن ودموع مع تدفق الراغبين بالهجرة.. تفاصيل

الوكالة الأوروبية للأدوية توافق على استخدام لقاح موديرنا للفئة العمرية 12-17 عاما

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل عواد

مياهنا تعلن سيطرتها على تغير طفيف في نوعية مياه الشرب بطبربور

انخفاض مبيعات الألبسة 40% عن العام الماضي و60% عن عيد الفطر

إحباط محاولة تهريب 2.1 مليون حبة كبتاغون بمعجون الطماطم في السعودية

الجمعة، 23-07-2021 05:13 م

تحذيرات من كارثة تهدد حياة المرضى في لبنان بسبب نقص الأوكسجين

60dc522742360468ab6b8f45


الوكيل الإخباري - مع ازدياد حالات كورونا في لبنان بسبب تفشّي سلالة دلتا، وتوقّع زيادة الضغط على المستشفيات في الأيام المقبلة، حذر أطباء من كارثة نتيجة لنقص الوقود، من شأنها أن تهدد حياة المرضى، الذين يحتاجون إلى أوكسجين وأجهزة إنعاشاضافة اعلان


وقال نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون إن الوقود بدأ ينفد من معظم المستشفيات في لبنان، وإنّ الكمية المتبقّية لا تكفي سوى لأيام قليلة في ظل انقطاع التيار الكهربائي، واقتصار التغذية من شركة كهرباء لبنان على ساعتين فقط، واعتماد المستشفيات على المولدات الخاصة

وقال هارون إنّ بعض المستشفيات توقفت عن استقبال المرضى وإنّ القطاع يعاني للحصول على ديزل/ مازوت لتشغيل مولدات لحوالي 20 ساعة

وقال إنّ هناك اتصالات مع أعلى المرجعيات لتأمين مادة الديزل /المازوت خلال الساعات المقبلة، في ظل انتشار سلالة دلتا، وتوقع ارتفاع نسبة الاستشفاء

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة محروقات حادة سببها نقص الاعتمادات من قبل مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، والتهريب إلى سوريا، وارتفاع حاجة السوق إليها في ظل الانقطاع الحاد في التيار الكهربائي

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3e34ab8d-64ba-4837-a4ea-d8b3b44b081f_16x9_1200x676

الصين تفرض عقوبات مضادة على أميركيين.. بينهم وزير سابق

XxagYuxZ1z6vKyedXaSinAlOXz2EBeANKPaLcYvD

واشنطن: العلاقة بين أمريكا والعراق مبنية على الاحترام والمصالح المشتركة

Hong_Kong_airport_terminal_1

مطار عالمي يعد ساحة حزن ودموع مع تدفق الراغبين بالهجرة.. تفاصيل

qOiqAtGtSLGh9QG4jVnVwjHAGIOGBM2Aq9esRTOD

إحباط محاولة تهريب 2.1 مليون حبة كبتاغون بمعجون الطماطم في السعودية

sugar-780x470

أمريكا.. الموافقة على عقار جديد للسكري يؤخذ مرة واحدة أسبوعيا

60faabb042360445ac4b6ef9 (1)

الإكوادور.. إعلان الطوارئ في السجون بعد اندلاع أعمال شغب

أخبار متعلقة
765-800x549

انطلاق جسر جوي سعودي يحمل مساعدات طبية إلى تونس

iraq

العراق . بدء التحقيق في حادثة حريق مستشفى الحسين

w

ارتفاع ضحايا حريق مستشفى الناصرية بالعراق لـ36

العراق

٢٠ وفاة بحريق مركز عزل لمصابي كورونا في العراق

79-205653-french-american-saudi-lebanon_700x400

اجتماع أمريكي فرنسي سعودي لبحث أزمة لبنان

w

لبنان.. مصدر مطلع يرجح تقديم الحريري تشكيلة حكومية جديدة