تدمير زوارق أوكرانية حاولت عبور نهر دنيبر

الوكيل الاخباري- أعلنت مجموعة قوات "دنيبر" للجيش الروسي اليوم السبت، تدمير 5 زوارق أوكرانية حاولت العبور إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر على محور خيرسون.

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وقال متحدث باسم مجموعة "دنيبر": "خلال ساعات الليل استمرت مراقبة حركة العائمات على طول نهر دنيبر، وأصيبت 5 زوارق معادية بنيران المدفعية وطائرات بدون طيار في مواقع صعود عناصر الإنزال على متنها وعند محاولتها الاقتراب من الضفة اليسرى".



وأشار المتحدث إلى أن قوات المجموعة واصلت الدفاع عن الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وشنت ضربات نارية على أهداف العدو ومعداته ومدفعيته على الضفة اليمنى، كما دمرت طائرات مسيرة للعدو.