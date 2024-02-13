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الثلاثاء، 13-02-2024 08:49 ص

قبل لقائه مع بوتين.. كارلسون بزي تقليدي روسي - صورة

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الوكيل الإخباري - خلال المقابلة التي أجراها الصحفي تاكر كارلسون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. فبراير 2024

وعلى هامش المقابلة الصحفية الشهيرة التي أجراها الصحفي تاكر كارلسون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، قام الصحفي بجولة تعرف من خلالها على جانب من التراث والثقافة الروسية.

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وزار كارلسون مجمع إنجازات الاقتصاد الوطني (في دي إن خا) في موسكو، ونشر رئيس جمهورية بورياتيا الروسية، أليكسي تسيدينوف في قناته على "تلغرام" صورة لكارلسون مرتديا اللباس التقليدي لجمهورية بوريات "بوريات ديغيل" أثناء زيارته جناح الجمهورية في المجمع.


وكتب تسيدينوف: "بوريات ديغيل ملائم لتاكر كارلسون بشكل جيد للغاية".

وفي وقت سابق، أفاد تسيدينوف بأن الصحفي الأمريكي زار جناح بورياتيا يوم 5 فبراير الجاري، حيث تعرف على هذه الجمهورية الروسية من خلال معروضاتها، وحصل على بطاقات بريدية تذكارية تتضمن مناظر تطل على بحيرة بايكال.


وفي مقابلة له مع الصحفيين، قال كارلسون إنه يرغب بزيارة بحيرة بايكال.


وحتى الساعة تقترب مشاهدات مقابلة كارلسون مع الرئيس الروسي من حاجز الـ200 مليون مشاهدة عبر موقع "إكس".

 


 

RT

 




 

 


 

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