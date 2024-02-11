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الأحد، 11-02-2024 03:15 م

الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 850 جنديا أوكرانيا خلال يوم

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن خسائر الجيس الأوكراني بلغت حوالي 855 جنديا بين قتيل وجريح خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز تفاصيله:

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- صد 5 هجمات للعدو على محور كوبيانسك، والخسائر الأوكرانية بلغت نحو 210 عسكريين.

 

- صد هجومين على محور كراسني ليمان، والعدو يخسر نحو 120 جنديا.


- صد 11 هجوما على محور دونيتسك وخسائر العدو تصل إلى 325 جنديا بين قتيل وجريح.


- على محور جنوب دونيتسك خسرت القوات الأوكرانية نحو 150 عسكريا
على محور خيرسون خسر العدو نحو 50 جنديا.


- إصابة مركز التحكم التابع للواء الاقتحام الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بلدة نوفوغرودوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك ضرب مستودع لأسلحة الطيران، وإصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 119 منطقة
إسقاط 30 طائرة أوكرانية بدون طيار.

 

RT

 




 

 


 

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