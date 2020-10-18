الأحد 18-10-2020
الوكيل الاخباري

لجنة الأوبئة: سيتم فرض حظر تجول شامل بهذه الحالة

ستيني هائم على وجهه في العراق والخارجية : لم تثبت جنسيته الأردنية

مطالب بإلغاء قرار الحظر ليومي الجمعة والسبت

العايد: الحكومة تمتلك الشجاعة للتراجع عن أي قرار

الدوريات الخارجية للوكيل : نبحث تدقيق المركبات مرة واحدة فقط

دراسة حكومية دورية لقرار الحظر الشامل

أسعار الذهب الأحد 18/10/2020

رسالة أمنيــة هامة للأردنيين

ارتفاع على درجات الحـرارة

بطولات نشامى الأجهزة الأمنية تتصدر تويتر وسط تأييد شعبي واسع




الأحد، 18-10-2020 11:19 ص

ترامب يخطئ بمنصب ماكرون

113479


الوكيل الإخباري- قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسمية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "رئيسا للوزراء" خلال خطابه الانتخابي.

اضافة اعلان

تحدث عن اتفاقية التجارة "نافتا" القديمة مع كندا والمكسيك، والتي وصفها بأنها صفقة سيئة لأمريكا وأصر على إعادة التفاوض، مذكرا باتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.


وقال ترامب: "أنا أحب رئيس الوزراء ماكرون حقا، لكنني سألته ذات مرة كيف تسير الأمور بشأن الاتفاقية (اتفاقية باريس للمناخ) هناك؟.. وتبين أن الاتفاقية لا تسير على ما يرام".


ومن المعروف أن رئيس وزراء فرنسا هو جان كاستكس، وقد تم تعيينه في هذا المنصب من قبل إيمانويل ماكرون نفسه.

 

المصدر: روسيا اليوم

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
تأهب

الاحتلال متأهب خوفا من انتقام حزب الله وتهديد بالتصعيد

121641015_2137030673094570_3351821564661004931_o

شاهد بالفيديو .. مناورات ردع 2020 المصرية بالذخيرة الحية

1-1384930

رسمياً ... انتهاء حظر التسلح الدولي المفروض على ايران

66

بايدن: الانتخابات القادمة ستحدد مستقبل الديمقراطية في أمريكا

image (1)

تطورات أزمة اقليم كاراباخ ودخول الاتحاد الاوروبي على خط المفاوضات

image

فرنسا تفرض حظر تجول ليلي للحد من انتشار كورونا

أخبار متعلقة
ممم

بايدن ينتصر على ترامب في المعركة التلفزيونية

000_1WF0R3

ترامب يهاجم مواقع التواصل الاجتماعي

1602707744-40a69f58-d78b-446c-b6dc-ee69d75da2a9

إصابة نجل ترامب بفيروس كورونا

حرقة

تونس: غرق مركب يقل 30 مهاجرا

image (1)

ترامب يعلن التوقف عن تناول أدوية كورونا

5f7f89434c59b70a18598d79

ترامب يمدد حالة الطوارئ الخاصة بسوريا