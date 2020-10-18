ترامب يخطئ بمنصب ماكرون

الوكيل الإخباري- قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسمية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "رئيسا للوزراء" خلال خطابه الانتخابي.

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تحدث عن اتفاقية التجارة "نافتا" القديمة مع كندا والمكسيك، والتي وصفها بأنها صفقة سيئة لأمريكا وأصر على إعادة التفاوض، مذكرا باتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.



وقال ترامب: "أنا أحب رئيس الوزراء ماكرون حقا، لكنني سألته ذات مرة كيف تسير الأمور بشأن الاتفاقية (اتفاقية باريس للمناخ) هناك؟.. وتبين أن الاتفاقية لا تسير على ما يرام".



ومن المعروف أن رئيس وزراء فرنسا هو جان كاستكس، وقد تم تعيينه في هذا المنصب من قبل إيمانويل ماكرون نفسه.

المصدر: روسيا اليوم



