ترامب يعتزم العفو عن مستشاره السابق للأمن القومي

الوكيل الإخباري - يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، العفو عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين الذي اعترف بذنبه بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء التحقيق "بالتدخل الروسي" المزعوم بانتخابات 2016.

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وذكرت وسائل إعلام أمريكية ، نقلا عن مصادر مطلعة، أن ترامب يعتزم العفو عنه دون تقديم تفاصيل إضافية.



وسبق أن قدم فلين اعتذاره، لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، عن تضليله بشأن اتصالاته بمسؤولين روس، بعد أن أبلغه بأنه لم يناقش العقوبات الأمريكية على موسكو مع السفير الروسي سيرغي كيسلياك، في الأسابيع التي سبقت تولي ترامب السلطة في الـ 20 من يناير.

المصدر : روسيا اليوم

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