أميركا .. السماح بالتحقيق في ادعاءات بمخالفات انتخابية

الوكيل الإخباري - أعطى المدعي العام الأمريكي وليام بار الضوء الأخضر للمدعين العامين الفيدراليين، بمتابعة التحقيقات في "الادعاءات الجوهرية بمخالفات التصويت وجدولة الأصوات، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

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وفي رسالة إلى النيابة العامة، دعا بار المدعين العامين إلى "عدم متابعة الادعاءات الواهية، المتعلقة بالانتخابات الرئاسية".



وكان دونالد ترامب قد اتهم في تصريحات سابقة منافسه الديمقراطي بـ"عملية احتيال كبرى"، قائلا: "إن بايدن وأنصاره الديمقراطيين علقوا بشكل متعمد عملية فرز الأصوات".



وقال: "هذه عملية احتيال كبرى ونريد استخدام القانون على نحو مناسب، ولذلك نعتزم اللجوء إلى المحكمة العليا. نطالب بإنهاء التصويت، ولا نريد أن يعثر الديمقراطيون على بطاقات اقتراع جديدة في الصناديق".

المصدر : روسيا اليوم

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