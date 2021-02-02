تركيا: اعتقال 159 شخصا بعد احتجاجات على تعيين رئيسا جديدا لإحدى الجامعات

الوكيل الاخباري - قال مكتب حاكم إسطنبول إن "الشرطة التركية اعتقلت، يوم امس الإثنين، 159 شخصا إثر احتجاجات في إسطنبول على تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان عميدا جديدا في إحدى أكبر الجامعات في البلاد".

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وبدأ الطلاب في جامعة بوغازيتشي في إسطنبول احتجاجاتهم منذ ما يقرب من شهر قائلين، إن "تعيين مليح بولو رئيسا للجامعة أمر غير ديمقراطي".



واحتج المعلمون في الجامعة أيضا على تعيين بولو.

واشتبك المتظاهرون مع الشرطة، يوم الاثنين، وهم يرددون شعارات مثل "فلتخرج الشرطة" و"الجامعات لنا"، وفقا لرويترز.

وقال مكتب حاكم إسطنبول في بيان إن "159 شخصا اعتقلوا لاحقا لعدم إنهاء المظاهرات أمام جامعة بوغازيتشي رغم التحذيرات"، وأضاف أنه تم فتح تحقيق.

وفي ذات الصدد، قال عمدة مدينة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في تغريدة عبر حسابه بتويتر، "لا ينبغي أبدا إغلاق قنوات الحوار مع الشباب. تقع على عاتق جميع المسؤولين مسؤولية فتح القنوات التي تم إغلاقها حتى الآن".



وأضاف، "غدا سأستضيف وأستمع إلى طلاب جامعة بوغازيتشي وأفي بمسؤوليتي كعمدة لهذه المدينة".

وتابع، "لا يمكن أن يتم وضع الشباب رهن الاعتقال لأن شخصا ما يريد ذلك، يجب أن يكون هناك تكافؤ في الفرص ونوفر لهم بلدا حرا ومستقلا ولا ينبغي الاستخفاف بذلك.. ناقشت الوضع في البوسفور مع السلطات.. وطلبت توفير الحوار وستستمر محاولاتي".



سبوتنيك

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