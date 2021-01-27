زعيم المعارضة التركية: سنزيل الحكم الحالي في البلاد

الوكيل الإخباري - قال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، إن الرئيس التركي "يعيش بمعزل عن الشعب ولا يعرف شيئا عن همومه".

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وأعرب كليجدار أوغلو عن دهشته تجاه تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي قال فيها إنه لا يوجد تجار يغلقون مشاريعهم في تركيا، متسائلا: "كيف يدير أردوغان تركيا؟"، حسبما نقلت صحيفة "زمان" التركية.



وأوضح زعيم المعارضة أن "أردوغان يقول مثل هذه التصريحات لأنه ينظر للناس من داخل قصره، فبالنسبة إليه كل شيء مفتوح أمامه، لديه كل شيء جميل".

وتساءل كليجدار أوغلو: "هل أردوغان على علم بكل هذا؟"، ثم أجاب بنفسه قائلا: "ليس لديه علم".



وتابع كليجدار أوغلو: "وفقا لبيانات إعلامية رسمية ترصد أداء التجار والحرفيين، فإنه خلال 2020، أغلق على الأقل 99 ألفا و588 تاجرا مشاريعهم، أي أن 273 تاجرا يفلس كل يوم، فكيف قال أردوغان إنه لا توجد مشاريع مغلقة في تركيا؟، إنسان مثله لا يستطيع إدارة الدولة، الإنسان الذي لا يعرف هموم شعبه لا يستطيع إدارة تركيا".

المصدر : روسيا اليوم

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