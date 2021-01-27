الأربعاء 27-01-2021
الوكيل الاخباري

قرار حكومي مرتقب بشأن تعرفة أجور النقل العام

الحكومة تصدر أمر الدفاع 25

التربية تكشف للوكيل تفاصيل وقت الحصة الصفية و الامتحانات وقرار تمديد الفصل الثاني

إجراءات حكومية مشددة خلال أيام

أسعار الذهب الأربعاء 27/1/2021

تصريحات جديدة لوزير التربية حول طلبة المدارس

توضيح من مستشفى الجامعة الاردنية للوكيل حول تحديد ثمن فحص كورونا

التربية تحدد موعد توزيع الكتب لطلبة المدارس

"صحة دبي" تعلن عن حاجتها لشغل وظائف بصفة مؤقتة براتب 8000 درهم شهرياً

ارتداء كمامتين للوقاية من كورونا.. هل يصنع الفارق؟

الأربعاء، 27-01-2021 02:31 م

متهما أردوغان بغيابه عن شعبه

زعيم المعارضة التركية: سنزيل الحكم الحالي في البلاد

ك
العلم التركي


الوكيل الإخباري - قال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، إن الرئيس التركي "يعيش بمعزل عن الشعب ولا يعرف شيئا عن همومه".

اضافة اعلان

وأعرب كليجدار أوغلو عن دهشته تجاه تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي قال فيها إنه لا يوجد تجار يغلقون مشاريعهم في تركيا، متسائلا: "كيف يدير أردوغان تركيا؟"، حسبما نقلت صحيفة "زمان" التركية.


وأوضح زعيم المعارضة أن "أردوغان يقول مثل هذه التصريحات لأنه ينظر للناس من داخل قصره، فبالنسبة إليه كل شيء مفتوح أمامه، لديه كل شيء جميل".

 

وتساءل كليجدار أوغلو: "هل أردوغان على علم بكل هذا؟"، ثم أجاب بنفسه قائلا: "ليس لديه علم".


وتابع كليجدار أوغلو: "وفقا لبيانات إعلامية رسمية ترصد أداء التجار والحرفيين، فإنه خلال 2020، أغلق على الأقل 99 ألفا و588 تاجرا مشاريعهم، أي أن 273 تاجرا يفلس كل يوم، فكيف قال أردوغان إنه لا توجد مشاريع مغلقة في تركيا؟، إنسان مثله لا يستطيع إدارة الدولة، الإنسان الذي لا يعرف هموم شعبه لا يستطيع إدارة تركيا".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
156552417538937200

العراق.. إحباط مخطط إرهابي في كركوك

1611747762112

الجيش اللبناني: اصابة 31 عسكريا باحتجاجات طرابلس

الصدر

الصدر : مستعد للتعاون في فتح حوار بين السعودية وإيران

حظر

توضيح روسي حول الحظر الجوي في منطقة غيلينجيك

ط

وفد سوداني يبحث في السعودية التوتر مع إثيوبيا

978470.jpg

4 هزات أرضية متتالية في اسبانيا