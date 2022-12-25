تركيا تتهم فرنسا بدعم حزب العمال الكردستاني

الوكيل الاخباري- اتهم المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، فرنسا بدعم حزب العمال الكردستاني (التركي) الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.

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وقال قالين اليوم الأحد، وهو يعرض فيديوهات العنف الذي ارتكب من قبل أنصار هذا الحزب في باريس: "هذا هو حزب العمال الكردستاني في فرنسا. نفس المنظمة الإرهابية التي تدعمها (فرنسا) في سوريا. نفس حزب العمال الكردستاني الذي ذبح الآلاف من الأتراك والأكراد وقوات الأمن في الأربعين سنة الماضية. الآن يحرقون (أنصار هذا الحزب) شوارع باريس. هل ما زالت (فرنسا) صامتة؟ هل ستبقى؟".



وتجمع آلاف الأكراد بعد ظهر أمس السبت، في ساحة الجمهورية بباريس، للاحتجاج على إطلاق النار في الدائرة العاشرة بالعاصمة الفرنسية، والذي أسفر عن مقتل 3 نشطاء أكراد يوم الجمعة.

روسيا اليوم