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السبت، 22-01-2022 01:08 م

تركيا: تحييد 3 إرهابيين من 'بي كا كا' شمالي العراق

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا"، شمالي العراق.

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وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم رصد 3 إرهابيين في منطقة "أواشين" نتيجة للعمل المنسق بين القوات المسلحة وجهاز الاستخبارات التركي.


وأوضح أنه تم تحييد الإرهابيين الثلاثة في غارة جوية.
يُذكر أن "بي كا كا"، يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

 

الأناضول

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