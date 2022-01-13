العراق.. قتيل و4 جرحى في هجومين بالأنبار وميسان

الوكيل الاخباري - قٌتل عنصر من "الحشد الشعبي" وأصيب آخران في تفجير غربي العراق، الأربعاء، فيما أسفر هجوم مسلح عن إصابة عاملين بشركة صينية (جنوب)، وتعرضت دورية للتحالف الدولي لهجوم من دون خسائر وسط البلاد.



وقالت هيئة "الحشد الشعبي" (رسمية تتبع القيادة العامة العسكرية)، في بيان، إن "مقاتلاً قتل وأصيب اثنان آخران جرّاء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في منطقة عكاشات بمحافظة الأنبار (غرب)".

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