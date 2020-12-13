تركيا تشدد على دعم السلام والاستقرار في البوسنة والهرسك

الوكيل الاخباري - شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على أن بلاده ستواصل دعم السلام والاستقرار في البوسنة والهرسك.

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وفي كلمة له خلال برنامج نظمه مكتب الممثل السامي في البوسنة والهرسك، بمناسبة الذكرى 25 لتوقيع اتفاقية دايتون للسلام، قال تشاووش أوغلو: "الاتفاقية جلبت السلام الذي كانت البوسنة والهرسك بأمس الحاجة إليه عقب اشتباكات عنيفة استمرت لأعوام، وأنهت الحرب والإبادة الجماعية".



وشدد على أهمية وحدة وسيادة البوسنة والهرسك بالنسبة إلى بلاده التي تدعم جهود تطوير التعاون الإقليمي من أجل ازدهار المنطقة.

المصدر - روسيا اليوم



