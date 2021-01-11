الإثنين 11-01-2021
الوكيل الاخباري

انخفاض أسعار الذهب عالميا

ضبط شخصين ظهرا بفيديوهات أثارت غضب الاردنيين

تعميم من وزير الصحة نذير عبيدات

نموذج إلكتروني للإبلاغ عن الآثار الجانبية للقاح كورونا

بدء الاجتماع في القاهرة بمشاركة الأردن

توضيح حكومي للوكيل بشأن المعونات الشهرية

منخفض جوي قادم إلى المملكة

أردنيون فريسة لمجهولين عبر الواتساب

أسعار الذهب الإثنين 11/1/2021

الجرائم الإلكترونية للوكيل : حوالات مالية خارجية بعد اختراق الواتساب - فيديو

الإثنين، 11-01-2021 04:14 م

تركيا تطلق تحقيقا حول إجراءات فيسبوك وواتسآب

image


الوكيل الاخباري - أطلقت لجنة مكافحة الاحتكار التركية تحقيقا بشأن الخطوات الجديدة التي أعلنت عنها "واتسآب" و"فيسبوك"، والمتعلقة بتغيير بنود سياسات الخصوصية المتبعة.

اضافة اعلان

وبدأ المسؤولون الأتراك، بشكل جماعي، مغادرة تطبيق "واتسآب" مباشرة بعد الإعلان عن الإجراءات الجديدة من قبل الشركة.

 

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، شهد تطبيق المراسلة التركي "بيب"، إقبالاً كبيراً في الأيام الأخيرة، عقب إعلان "واتساب"، عن اعتزامه إجراء تغيير في سياسات الخصوصية لعملائه.

ونوهت الوكالة إلى أن تطبيق "بيب" التركي قد استقبل أكثر من 4.6 مليون مشترك جديد بعد أيام من إعلان "واتسآب" سياساته الجديدة.


ونقلت وكالة "بلومبيرغ"، أمس الأحد، عن مصادر، لم تحددها، قيام المكتب الإعلامي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزارة الدفاع في تركيا بإبلاغ الصحفيين بعزمهم مغادرة تطبيق المحادثات العالمي "واتسآب" بشكل دائم.


وبحسب الوكالة، قررت القيادات التركية مغادرة التطبيق بعد مخاوف عالمية أثارها "واتسآب" تتعلق بسياسات الخصوصية الجديدة المتبعة.


وأشارت الوكالة إلى أن الرئاسة التركية ووزارة الدفاع قررتا نقل مجموعاتها من تطبيق "واتسآب" إلى تطبيق المراسلة المشفر "BiP" التركي، وهو تطبيق تابع لشركة "AS Turkcell Iletisim Hizmetleri".


شهد تطبيقا "سيغنال" و"تيليغرام" زيادة مفاجئة في طلب تحميلهما على الهواتف الذكية، بعد أن أثارت شروط الخدمة المحدثة لتطبيق التراسل الفوري "واتسآب" ضجة كبيرة بين مستخدميه.


وارتفعت شعبية تطبيق "سيغنال" بشكل كبير، الخميس الماضي، بعد أن أشاد به الملياردير إيلون ماسك، الذي يملك أحد أكثر الحسابات متابعة على موقع "تويتر"، وكذلك من قبل رئيس موقع التغريدات، جاك دورسي، بحسب وكالة "رويترز".


وكان "واتسآب" الذي يستخدم تقنية تشفير "سيغنال" أعلن عن شروط جديدة، يوم الأربعاء الماضي، والتي يطلب فيها من مستخدميه ضرورة الموافقة على السماح لشركة "فيسبوك" التي تملكه والشركات التابعة لها بجمع بياناتهم، بما في ذلك أرقام هواتف ومواقعهم.

 

وأثار إعلان "واتسآب" بشأن "قبول الاستيلاء على بيانات المستخدمين أو طردهم من التطبيق" غضب بعض نشطاء الخصوصية على "تويتر"، واقترحوا على المستخدمين التبديل إلى استخدام تطبيقات مثل "سيغنال و"تيليغرام".


وقام أكثر من 100 ألف مستخدم بتثبيت تطبيق "سيغنال" عبر متاجر التطبيقات في "غوغل" و"آبل" خلال اليومين الماضيين فقط، بينما حصد "تيليغرام" ما يقرب من 2.2 مليون تحميل، وفقا لشركة تحليلات البيانات "سنسور تاور".


وأشارت شركة "سنسور تاور" إلى أن عمليات التثبيت الجديدة لتطبيق "واتسآب" تراجعت بنسبة 11% في الأيام السبعة الأولى من عام 2021 مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202172184510

رئيس شرطة الكابيتول المستقيل يكشف معلومات صادمة عن اختراق مبنى الكونغرس

عمر

مصر.. عمرو موسى يكشف تطورات حالته الصحية

5ffc2e844c59b721675bbec2

إيران تنفي نيتها طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية

ا

أمريكا .. التحقيق بعد تلقي بينس تهديدات بالقتل

image-3

الجزائر.. ثلوج كثيفة وأمطار رعدية على 14 ولاية

42672-ثلوج-فى-السعودية

حدث تاريخي ... شاهد بالفيديو تساقط الثلوج في السعودية اليوم

أخبار متعلقة
تعلن

تركيا تعلن تحييد 4 مسلحين شمال سوريا

5ff2f4bd42360472594be231

البحرية الأوكرانية: ننتظر المسيّرات والطرادات التركية

تركيا

تركيا .. إنقاذ 64 مهاجرا غير شرعي

1609141353_article

خامس أكبر تبادل تجاري.. بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقا للتجارة الحرة خلال أيام

5fe976af4c59b71230544a0d

تركيا تبدأ تصدير الكهرباء للعراق

Image

الأناضول: زلزال قوي يضرب تركيا.. وقوات الشرطة تتحرك