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الإثنين، 28-12-2020 01:28 م

خامس أكبر تبادل تجاري.. بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقا للتجارة الحرة خلال أيام

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة التجارة البريطانية، يوم امس الأحد، إن بريطانيا وتركيا ستوقعان على اتفاق تجارة حرة، يوم الثلاثاء، هو الأول من نوعه منذ توصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي.

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وسيضم الاتفاق نفس البنود التجارية القائمة حاليا بين أنقرة ولندن، لكن وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس قالت إنها تأمل في إبرام اتفاق تفصيلي بين البلدين في أقرب وقت.

 

وقالت الوزيرة، في بيان، "إن الاتفاق الذي نتوقع إبرامه هذا الأسبوع سيبقي على الترتيبات التجارية المعفاة من الرسوم وسيساعد في دعم شراكتنا التجارية".

وأضافت، أن "الاتفاق سيمنح الثقة لآلاف العالمين في بريطانيا في قطاعات التصنيع والسيارات والصلب".


وتابعت، "نتطلع الآن إلى العمل مع تركيا على اتفاقية تجارية مفصلة بين المملكة المتحدة وتركيا في المستقبل القريب"، وفقا لرويترز.


وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 18.6 مليار جنيه إسترليني (25.25 مليار دولار) في 2019، وتقول بريطانيا إنه "خامس أكبر تبادل تجاري تفاوضت عليه الوزارة بعد اتفاقات مماثلة مع اليابان وكندا وسويسرا والنرويج".


ووقعت بريطانيا على اتفاقيات تجارية مع 62 بلدا حتى الآن قبل نهاية الفترة الانتقالية لانفصالها عن الاتحاد الأوروبي، التي تحل في الأول من يناير/كانون الثاني عندما تترك الترتيبات التجارية مع الاتحاد.

 

سبوتنيك

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