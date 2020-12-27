الأناضول: زلزال قوي يضرب تركيا.. وقوات الشرطة تتحرك

الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، أن "زلزالا بقوة 5.3 درجات ضرب ولاية ألازيغ شرقي البلاد".

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ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن إدارة الكوارث والطوارئ قولها إن "زلزال بقوة 5.3 درجات ضرب ولاية ألازيغ شرقي البلاد".



من جانبه، أعلن وزير الداخلية التركية، عدم تسجيل أي ضرر حتى الآن جراء زلزال ألازيغ، مؤكدا أن الفرق الأمنية تواصل عملها.





من جهة أخرى، نقلت وكالة "رويترز"، عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قوله إن "زلزالا بقوة 6.4 درجة هز شرق تركيا"، مضيفا أن "الزلزال وقع على عمق كيلومترين".



وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أعلنت في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري، عن زلزال بقوة 5 درجات ضرب جنوب شرقي البلاد. وقالت وكالة "الأناضول" التركية، في خبر عاجل، إن إدارة الكوارث والطوارئ أعلنت عن "زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية سيعرت جنوب شرقي تركيا".



وضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر منطقة بحر إيجه، الشهر الماضي، وأسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية في تركيا واليونان.



المصدر : سبوتنك



