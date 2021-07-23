الجمعة 23-07-2021
الوكيل الاخباري

بدء العد التنازلي لإلغاء الحظر الجزئي

الأمانة تنذر 54 منشأة مخالفة

الدفاع المدني ينقذ شخصا تعرض للغرق في البحر الميت

الملك يواصل لقاءاته في الكونغرس

تصريحات حكومية تثير قلق الأردنيين حول كورونا

وفاة طفل غرقا في بركة زراعية بالمفرق

دراسة عالمية تكشف مدى تأثير زيادة الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاح فايزر

مرصد الزلازل في الإمارات يصدر بيانا بشأن الهزة الأرضية

أحداث ساخنة شهدتها المملكة خلال أيام العيد

انخفاض إصابات كورونا النشطة في المملكة إلى 7626

الجمعة، 23-07-2021 01:38 م

تركيا.. غرق مركب يقل 45 لاجئا سوريا أثناء توجهه إلى إيطاليا

60fa99984236044ad02cfea5
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت مصادر تركية غرق مركب يقل 45 لاجئا سوريا أثناء توجهه إلى إيطاليا، وانقاذ 36 منهم، فيما لا تزال أعمال البحث جارية عن المفقودين.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر في تركيا بأن وزارة الدفاع التركية أعلنت غرق سفينة مهاجرين غير نظاميين على بعد 161 ميل بحري جنوب غرب منطقة كاش الواقعة (قرب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية في المتوسط) وكان على متن القارب 45 شخص وأعمال البحث عنهم متواصلة.


وأفادت وكالة "الأناضول" اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر في وزارة النقل والبنى التحتية، أن مركز تنسيق أعمال البحث والانقاذ التابع للمديرية العامة للملاحة البحرية في الوزارة، تلقى بلاغا مساء الخميس، بغرق مركب يقل لاجئين جنوب شرق جزيرة كريت اليونانية.


وذكرت المصادر أن مسؤولي سفينة تجارية تركية كانت في موقع الحادث أشاروا إلى نفاد وقود المركب الذي يقل لاجئين سوريين وغرقه جراء الأحوال الجوية السيئة.


وأفادت الوزارة أن السفينة التجارية التركية أنقذت 31 لاجئا، فيما أنقذت مروحية يونانية 5 آخرين.


وأشارت إلى إرسال فرقاطتين تابعتين للبحرية التركية وطائرة للبحث عن المفقودين، واستمرار أعمال البحث بمشاركة 4 سفن تجارية.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60faabb042360445ac4b6ef9 (1)

الإكوادور.. إعلان الطوارئ في السجون بعد اندلاع أعمال شغب

60fa92c042360435c82343ee

إعصار محمل بأمطار غزيرة يضرب تايوان والصين

ال

السودان.. حالة طوارئ لمواجهة فيضان متوقع في سد مروي

60fa85e94c59b764c779000b

بريطانيا تفرض عقوبات على 5 أشخاص بتهمة الفساد

60fa64e0423604080a512541

الهند .. ضحايا بانهيار مبنى سكني في مومباي نتيجة هطول الأمطار

60fa7b6d4c59b7355c7ffc19

إيران.. مصرع شخص وجرح آخرين جراء احتجاجات بجنوب البلاد

أخبار متعلقة
1

ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في بلجيكا إلى 37 شخصا

966933_0

بعد استغاثة تونس لسد عجز الأكسجين.. عدة دول تستجيب لندائها

60eae7334c59b74c2165a995

اليابان .. حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي ترتفع إلى 10 أشخاص

20210331_1617186280-233

إيطاليا: على المجتمع الدولي التدخل لحل الأزمات بلبنان

60e3ed784c59b7319c17c62d

فرص النجاة تتضاءل في العثور على 24 مفقودا بانهيارات أرضية في اليابان