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بعد استغاثة تونس لسد عجز الأكسجين.. عدة دول تستجيب لندائها

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الإثنين، 19-07-2021 09:10 ص

بعد استغاثة تونس لسد عجز الأكسجين.. عدة دول تستجيب لندائها

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الوكيل الإخباري - تواجه المستشفيات التونسية نقصا فادحا في الأكسجين لمعالجة المصابين بكورونا ما دفع المسؤولين لإطلاق نداءات استغاثة هبت على إثرها دول عدة للمساعدة بإرسالها شحنات من هذه المادة الحيوية.اضافة اعلان


وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان لها مساء أمس الأحد أن شاحنتين قادمتين من الجزائر محملتين بالأكسجين ستصلان خلال الساعات المقبلة، كما ستتواصل اليوم الإثنين مبادرات دول شقيقة وصديقة بإرسال صهاريج أكسجين.

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة مفدي المسدي في بيان صحفي وصول 12 الف لتر  من ليبيا خلال الساعات المقبلة، بالإضافة الى 60 الف لتر من ايطاليا. من جهتها قررت الكويت إرسال جسر جوي لتزويد تونس بالاكسجين اعتبارا من اليوم الاثنين.

 




 

 


 

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