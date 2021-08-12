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الخميس، 12-08-2021 12:11 م

تسجيل أعلى درجة حرارة بتاريخ أوروبا في جزيرة إيطالية

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الوكيل الإخباري - سجلت أعلى درجة حرارة بتاريخ أوروبا في جزيرة صقلية الإيطالية خلال موجة الحر التي اجتاحت البلاد، وبلغت 48.8 درجة مئوية، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.

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وفي حال سجلت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية درجة الحرارة القياسية، فسوف تحطم الرقم القياسي الأوروبي السابق البالغ 48 درجة مئوية، والمسجل في أثينا عام 1977.


وتم قياس درجة الحرارة القياسية من قبل محطة مراقبة في سيراكيوز بصقلية، وتم تأكيدها بعد فترة وجيزة من قبل سلطات الأرصاد الجوية بالجزيرة.

 

ويأتي ذلك وسط موجة حر شديدة امتدت لدول عبر البحر الأبيض المتوسط ، ومنها تونس والجزائر، حيث اشتعلت حرائق في عدة مناطق منذ نحو أسبوع، فيما أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ، كما تعرضت تركيا واليونان لحرائق ضخمة.

 

يذكر أن أوروبا ليست وحدها التي سجلت ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة، فهناك عدة مناطق في غرب الولايات المتحدة وكندا أيضا سجلت درجات حرارة قياسية، فيما اندلعت حرائق ضخمة أيضا.

المصدر -روسيا اليوم 

 




 

 


 

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