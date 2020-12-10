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الخميس، 10-12-2020 10:53 ص

تسجيل هزة ارتدادية في جمهورية بورياتيا الروسية

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الوكيل الاخباري - ذكرت الخدمة الصحفية في منطقة إيركوتسك، أنه تم تسجيل هزة ارتدادية كبيرة في جمهورية بورياتيا، ولم يشعر بها أحد.

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وضرب زلزال منطقتين في إيركوتسك وبورياتيا صباح الخميس.

 

وبلغت شدته في منطقة كابانسكي في بورياتيا 5.5 درجة (7.6 في مركز الزلزال). أما في إيركوتسك، فبلغت الشدة خمس درجات.


وأصبح هذا الزلزال الأقوى منذ عام 1999. ولا توجد أنباء عن إصابات.

وأضافت الخدمة الصحفية، تقول الرسالة: "بشكل عام، فإن آثار الهزة الارتدادية ضعيفة للغاية الآن وتختفي تدريجياً".


وأطلقت السلطات نظام إنذار في إيركوتسك، جراء الزلزال. وصدرت تعليمات للبلديات لتقييم الوضع، والتأكد من سلامة المساكن والبنية التحتية.


في وقت سابق، أعلن الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن زلزالا بلغت شدته 4.6 درجة وقع قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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