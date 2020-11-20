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الجمعة، 20-11-2020 01:33 م

مصر: انفجار استهدف خط الغاز الرئيسي المغذي لمدينة العريش

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الوكيل الاخباري - اعلن في مصر عن انفجار محدود استهدف أنبوب خط الغاز الرئيسي المغذي لمدينة العريش، دون وقوع اصابات، على ما افاد المتحدث العسكري المصري.

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من جهته أكد محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، انه تمت السيطرة على النيران، مؤكدا ان الانفجار لن يؤثر على إمدادات الغاز إلى المنطقة الصناعية وسط سيناء.


واشار الى أن الأجهزة المعنية فتحت تحقيقا بالحادث، فيما قامت الأجهزة الأمنية بعمليات تمشيط للمنطقة.


--(بترا)

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