السبت 03-10-2020
الوكيل الاخباري

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مأدبا: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 4

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إغلاق محل ألبسة في إربد وتوقيف مالك المحل وأشخاص داخله

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السبت، 03-10-2020 05:38 ص

تطورات أزمة إقليم ناغورنو كاراباخ

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الوكيل الاخباري - في خضم اشتباكات هي الأعنف بين أرمينيا وأذربيجان بسبب إقليم ناغورنو كاراباخ منذ 2016، أدت إلى سقوط عشرات القتلى، تحدث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، مع رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، والرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، وجدد دعوته لوقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ، وفق قصر الإليزيه.

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وفي وقت تواصلت المعارك وتكثفت الجمعة، أوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون "كرر الدعوة لوقف إطلاق النار وبدء مسار ومنهجية يسمحان باستئناف المفاوضات في إطار مجموعة مينسك"، مضيفة أن "الجهود ستبدأ من هذه الليلة".

 

المصدر - العربية 


 




 

 


 

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