تطورات مثيرة في قضية الاعتداء على الداعية وسيم يوسف

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - في تطورات جديدة حول قضية الاعتداء بالضرب على الداعية وسيم يوسف فقد تداول رواد موقع تويتر الحديث عن سيناريو عملية الاعتداء التي وقعت عليه .

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وقال رواد موقع تويتر ان شاب اعتدى بالضرب باداة حادة على الداعية يوسف امام منزله ووفق ما قاله ناشطون فان حالة الداعية الصحية خطيرة وهو بالعناية المركزة وان ما يشاع عن تحطيم مركبته غير صحيح .

وذكر ناشطون بان مكان الاعتداء كان في احد ضواحي مدينة دبي فيما لم ينشر حساب الداعية الرسمي على تويتر اي توضيحات حول الحادثة وان اخر تغريدة له بتاريخ 19/5/2021 .

احتراق المركبه ليست صحيحه انما الصحيح انه تم ضرب وسيم يوسف باله حاده مما تسبب في تهشم وجهه وهو حالياً بالعنايه المركزه في حاله حرجه جداً ، #وسيم_يوسف May 22, 2021