السبت 12-08-2023
الوكيل الاخباري

في جميع المناطق .. الأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

مع بدء موجة الحرّ.. الحمل الكهربائي يرتفع ويسجل أمس 3430 ميغاواط

تعميم صادر عن محافظ العقبة بسبب موجة الحرّ

مقتل مستوطن وإصابة 5 خلال أسبوع بالضفة والقدس

العمل تدعو إلى عدم تشغيل العمال تحت الشمس

أسعار النفط ترتفع بعد توقعات طلب قياسية

الدفاع المدني يرفع جاهزيته للتعامل مع موجة الحر

واشنطن: بلينكن قلق من رفض الانقلابيين في النيجر إطلاق سراح أسرة الرئيس المعزول

بعد وعكة خطيب المسجد الحرام.. بيان يكشف حالته الصحية

الصحة العالمية: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا 80%

السبت، 12-08-2023 09:14 ص

تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في سماء القرم

image (2)


الوكيل الإخباري - أعلن مستشار رئيس جمهورية القرم، أوليج كريوتشكوف، اليوم السبت، تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق مناطق مختلفة من شبه جزيرة القرم، وفق ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال كريوتشكوف عبر قناته على تطبيق تلغرام: «فُعّلت أنظمة الدفاع الجوي فوق مناطق مختلفة من شبه جزيرة القرم، يرجى التزام الهدوء والوثوق فقط بمصادر المعلومات الموثوقة».

اضافة اعلان


يأتي ذلك بعدما علقت السلطات الروسية في وقت سابق اليوم السبت، حركة المرور عبر جسر القرم، ثم استؤنفت الحركة بعد فترة وجيزة من التعليق، وطلبت السلطات من المواطنين المتواجدين بمركباتهم على الجسر التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل.


وفي سياق متصل، أعلن مدير المركز الإعلامي لوحدات الغرب التابعة للجيش الروسي، سيرجي زيبنسكي، فجر اليوم السبت، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على 4 نقاط حصينة، و5 نقاط مراقبة للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك.


وأوضح زيبنسكي لسبوتنيك: «استولت الوحدات الهجومية التابعة للجيش السادس المشترك خلال العمليات القتالية على محور كوبيانسك، على 4 نقاط حصينة و5 نقاط مراقبة وقضت على أكثر من فصيلة مشاة في منطقة أولشانا السكنية».

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1068817219_0_200_2931_1849_1920x0_80_0_0_c52699161d553d6795f7fc1162bac18c

مصادر غربية تحصي خسائر قوات نظام كييف

ما_معنى_تخصيب_اليورانيوم

تقرير: إيران أبطأت بشكل كبير من معدل تكديس اليورانيوم المخصب

44

سيول في الامارات.. والسلطات تحذر من شدة الأمطار

image (1)

الاتحاد الأوروبي يرحب بإلغاء عقوبة الإعدام في غانا

ببب

واشنطن: بلينكن قلق من رفض الانقلابيين في النيجر إطلاق سراح أسرة الرئيس المعزول

غ

بعد وعكة خطيب المسجد الحرام.. بيان يكشف حالته الصحية

أخبار متعلقة
64d33eb5423604022823e085

الأمن الروسي يعتقل مطلوبا بتفجير خط للغاز في القرم

419

روسيا: تجنيد 147 ألف مواطن لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية

419

السلطات الباكستانية تجلي 14 ألف شخص بسبب الفيضانات

ArabiaWeatherArabiasea

الأرصاد العالمية تعلق على الاضطرابات الجوية وأثرها على صحة الإنسان

NLqfeKvAAm1CgB9eLWut8oeh2JuT0atkkyFiYStn

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المستشفى

image (52)

لخلافة روته .. هولندا تعلن موعد الانتخابات المبكرة