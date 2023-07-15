السبت 15-07-2023
الوكيل الاخباري

قانون الجرائم الإلكترونية: الحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 40 ألف دينار لمرتكبي هذه الجرائم

سائحة أجنبية تروي تجربتها مع الأمن في البترا

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

الأرصاد العالمية تعلق على الاضطرابات الجوية وأثرها على صحة الإنسان

ضبط أب اعتدى على طفله وعرضه للحروق في الكرك

حريق محل تجاري في طبربور

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المستشفى

الحكومة تحيل مشروعي قانوني الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية لمجلس النواب

تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة اليوم السبت

"الميثاق الوطني" يُرحب بقرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي

السبت، 15-07-2023 06:45 م

الأرصاد العالمية تعلق على الاضطرابات الجوية وأثرها على صحة الإنسان

ArabiaWeatherArabiasea


الوكيل الإخباري -قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة المرتفعة التي تجتاح أجزاء كبيرة من نصف الكوكب الشمالي والفيضانات المدمرة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة التي تعطل حياة وسبل عيش ملايين الأشخاص تؤكد الحاجة الملحة لمزيد من العمل المناخي.

اضافة اعلان


ووفقاً للموقع الرسمي للمنظمة الأممية، شهد شهر حزيران أعلى متوسط درجات الحرارة العالمية على الإطلاق، فيما استمرت موجات الحر حتى أوائل تموز، كما تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في سقوط عشرات القتلى، وأثرت على حياة ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة واليابان والصين والهند.


وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بيتيري تالاس، إن أنماط الطقس المتطرفة التي يتكرر حدوثها بشكل متزايد مع تغير المناخ "لها تأثير كبير على صحة الإنسان والنظم الإيكولوجية والاقتصادات والزراعة والطاقة وإمدادات المياه". داعياً إلى تكثيف الجهود لمساعدة المجتمع على التكيف مع "ما أصبح للأسف الوضع الطبيعي الجديد".


وتعد موجات الحر من أكثر الأخطار الطبيعية فتكاً حيث تؤدي إلى وفاة آلاف الأشخاص كل عام.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
NLqfeKvAAm1CgB9eLWut8oeh2JuT0atkkyFiYStn

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المستشفى

image (52)

لخلافة روته .. هولندا تعلن موعد الانتخابات المبكرة

64b2a0294c59b7603033d9a8

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

64b28ff142360442b979ede4

اتصال هاتفي بين بوتين ورئيس جنوب إفريقيا

1689421636745

لبنان: اتصالات لضمان حركة اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني

64b288c64236042ec87a5cb5

الأمم المتحدة تعلن بدء عملية نقل حمولة "صافر" باليمن

أخبار متعلقة
image (48)

موجات الحر ترفع منسوب القلق في أوروبا

648db8d04236043485599c01

زاخاروفا: جميع المفاهيم التي يروج لها نظام كييف تمت صياغتها في الولايات المتحدة

217921

أفغانستان: «طالبان» تقرر اليوم التالي لرحيل آخر جندي أميركي «عطلة وطنية»

217959

المشتبه في تنفيذ هجوم نوتنغهام يمثل أمام القاضي ويودَع السجن

648daac142360444825ccd52

سياسي فرنسي يحذر من رد فعل الغرب على فشل الهجوم الأوكراني

648da3c84236043485599bf0

وزير الدفاع التركي: يمكن للسويد أن تصبح عضوا بالناتو إذا نفذت التزاماتها