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الأربعاء، 16-12-2020 07:27 ص

بسبب كورونا

تقلص عدد المهاجرين في روسيا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الداخلية الروسية إن عدد المهاجرين في روسيا يبلغ حاليا حوالي 6 ملايين شخص، مشيرة إلى أن هذا الرقم عادة ما يصل إلى 11 مليون شخص.

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وفي الوقت نفسه أكدت وزارة الداخلية أن حوالي مليون شخص أجنبي يحملون الآن تصاريح إقامة مؤقتة أو دائمة في روسيا.


وأضافت الوزارة إن ما بين 9 و11 مليون مواطن أجنبي يتواجدون كل عام في روسيا، إلا أن أعداد المهاجرين انخفضت تدريجيا في الفترة الأخيرة، ويبلغ عدد المهاجرين الآن فقط 6,3 مليون شخص.


وكان عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، قد صرح في وقت سابق أن أعداد العمال المهاجرين في العاصمة تقلص بنحو 40% ما أثر على سوق العمل في عدد من القطاعات.


وتعود أسباب تراجع أعداد المهاجرين في روسيا بالأساس إلى الإجراءات التقييدية وإغلاق بعض الدول لحدودها جراء الوضع الوبائي، الذي يشهده العالم منذ نهاية العام الماضي وحتى الآن.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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