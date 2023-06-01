الخميس 01-06-2023
الوكيل الاخباري

بيانات جديدة عن التضخم في منطقة اليورو

الصين تكثف من إنتاج صواريخ النقل لإطلاق "ردها على ستارلينك"

أبرز الحاضرين لحفل زفاف ولي العهد - اسماء

بوشيلين يدعو إلى التحرير الكامل لأراضي أوكرانيا من نظام كييف

اليابان: إجلاء أكثر من 46 ألف شخص بسبب الإعصار

معسكرات الشباب وسيلة فعالة للتأثير الإيجابي

الأمن السيبراني يحذر من مواقع تدعي تقديم معونات بعيد الأضحى

وزير الخارجية يبحث أوجه التعاون بين الأردن ودول الخليج العربي

وزير الخارجية يبحث مع مبعوث الرئيس الأميركي تعزيز العلاقات في مجال المناخ

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الخميس، 01-06-2023 01:37 م

تهديد مدفيديف يثير قلق جنرال بريطاني

647870fc4c59b720ed2631c9


الوكيل الإخباري- أعرب الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة البريطانية ريتشارد دانات، عن قلقه إزاء تصريح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأن أي مسؤول بريطاني يمكن اعتباره هدفا مشروعا.

وبعد الإشارة إلى أن مدفيديف يعتبر بريطانيا في حالة حرب فعلية مع روسيا، شدد دانات على أنه لا يريد أن تستخدم أوكرانيا الصواريخ المجنحة البريطانية من طراز "ستورم شادو" لضرب الأراضي الروسية.

اضافة اعلان

 

وقال الجنرال البريطاني السابق في حديث لقناة Sky News: "تصريح مدفيديف هذا يثير بعض الخوف، لكنني لا أعتقد أننا يجب أن نقلق كثيرا".

ونوه بأن "الأوكرانيين أحرار في استهداف الأراضي الروسية بأسلحة من إنتاجهم، لكن لا يجوز أن تستخدم كييف الأسلحة الغربية لقصف الأراضي الروسية".

وأضاف: "نحن لا نريد أن نرى صواريخنا المجنحة من طراز Storm Shadow في الأراضي الروسية".

يوم أمس الأربعاء، أعلن مدفيديف، أن أي مسؤول بريطاني يمكن اعتباره هدفا مشروعا، بالنظر إلى أن بريطانيا عمليا في حالة حرب مع روسيا الاتحادية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64783462423604361524e753

الصين تكثف من إنتاج صواريخ النقل لإطلاق "ردها على ستارلينك"

image (3)

الصين وسنغافورة تتفقان على إنشاء خط ساخن لتسهيل اتصالات دفاعية

647876154c59b727972d54a8

بوشيلين يدعو إلى التحرير الكامل لأراضي أوكرانيا من نظام كييف

1685607329604

اليابان: إجلاء أكثر من 46 ألف شخص بسبب الإعصار

image (2)

ابوالغيط وحرمه يصلان للمشاركة في زفاف الحسين

102

انتصار السيسي تشارك في حفل زفاف ولي العهد سمو الامير الحسين