تهديد مدفيديف يثير قلق جنرال بريطاني

الوكيل الإخباري- أعرب الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة البريطانية ريتشارد دانات، عن قلقه إزاء تصريح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأن أي مسؤول بريطاني يمكن اعتباره هدفا مشروعا.



وبعد الإشارة إلى أن مدفيديف يعتبر بريطانيا في حالة حرب فعلية مع روسيا، شدد دانات على أنه لا يريد أن تستخدم أوكرانيا الصواريخ المجنحة البريطانية من طراز "ستورم شادو" لضرب الأراضي الروسية.

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وقال الجنرال البريطاني السابق في حديث لقناة Sky News: "تصريح مدفيديف هذا يثير بعض الخوف، لكنني لا أعتقد أننا يجب أن نقلق كثيرا".



ونوه بأن "الأوكرانيين أحرار في استهداف الأراضي الروسية بأسلحة من إنتاجهم، لكن لا يجوز أن تستخدم كييف الأسلحة الغربية لقصف الأراضي الروسية".



وأضاف: "نحن لا نريد أن نرى صواريخنا المجنحة من طراز Storm Shadow في الأراضي الروسية".



يوم أمس الأربعاء، أعلن مدفيديف، أن أي مسؤول بريطاني يمكن اعتباره هدفا مشروعا، بالنظر إلى أن بريطانيا عمليا في حالة حرب مع روسيا الاتحادية.

روسيا اليوم