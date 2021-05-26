الأربعاء 26-05-2021
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الأربعاء، 26-05-2021 10:45 ص

تونس: إيقاف 14 عنصرا بشبهة الإرهاب

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الوكيل الإخباري- أفاد مصدر أمني بتونس بأن هيئات الأمن تمكنت من احتجاز عنصر غير معروف يشتبه فيه بالانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وأضاف المصدر أن "أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد ومصلحة التوقي من الإرهاب، تمكنوا، يوم أمس الثلاثاء، خلال حملة أمنية واسعة الكشف على عنصر غير معروف أمنيا والاحتفاظ به من أجل شبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي".

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وتابع أنه "تم أيضا ضبط 6 عناصر تكفيرية مفتش عنها من أجل قضايا مختلفة والكشف على 7 عناصر غير معروفة أمنيا للتحري والتحقيق معهم في التهم المنسوبة إليهم.


كما تمكن الأعوان من حجز بندقية صيد ممسوكة بدون رخصة قانونية".


المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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