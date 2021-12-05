الأحد 05-12-2021
الوكيل الاخباري

3 مليون دينار مبيعات مهرجان الزيتون الوطني الـ 21

1000 معتمراً اردنياً غادروا الى السعودية براً حتى الآن

نائب يسأل الخصاونة عن إلغاء قرار وقف الحفلات الغنائية في عمّان - تفاصيل

42.5 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن

%15.8 ارتفاع الصادرات الأردنية و21.2% ارتفاع المستوردات

صعود حاد لأسعار العملات الرقمية بقيادة بيتكوين

الأشغال تكشف لـ الوكيل نتائج قضية طريق وادي عربة الرئيسي - تفاصيل

تعرّف على عقوبة من يدخل الجامعات دون تلقي الجرعتين من اللقاح

الزراعة توضح شروط استيراد الأغنام من جورجيا

مجاهد : لا علاقة للمذنب الجديد ليونارد بانتشار فيروس كورونا

الأحد، 05-12-2021 11:42 ص

تونس.. اختناق 33 امرأة في ولاية المنستير بسبب الاكتظاظ

1638648768_media


الوكيل الإخباري-أفادت إذاعة "موزاييك إف إم" بأن حوالي 33 امرأة تعرضن إلى الاختناق أمس بأحد الحمامات في معتمدية جمال التابعة لولاية المنستير وذلك بسبب الاكتظاظ الذي نجم عنه نقص في الأكسجين.

اضافة اعلان

 

وقد خلفت الحادثة حسب كاتب عام النقابة الأساسية للحماية المدنية بالمنستير، أشرف بن سعيد، حالات إغماء بسبب صعوبة في التنفس حيث تم نقل 32 امرأة إلى المستشفى الجهوي في معتمدية جمال شرق تونس، فيما نقلت امرأة حامل إلى مستشفى طب الولدان بالمنستير وحالتها حسب مصادر طبية مستقرة.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20210912093632afpp-afp_9mn2wd.h-730x438

وزارة دفاع الإمارات: الطائرات الحربية الفرنسية ليست بديلا عن الأمريكية

1-1402002

بريطانيا تلزم القادمين إليها بإجراء فحص كورونا قبل السفر

5f0caed74c59b73462548620

روسيا تفرض البصمة والتصوير الإجباري للقادمين

c28b47ee-e19e-414c-b0da-529f7a30a3ed_16x9_1200x676

السعودية تسمح بدخول المطعمين بلقاح سبوتنيك V الروسي

9145916_1636002363

تيار المردة في لبنان يرفض تسمية بديلا لجورج قرداحي

Doc-P-405112-637742887028988766

الهند.. حرق سيارات للجيش احتجاجا على مقتل مدنيين بـالخطأ