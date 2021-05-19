تونس.. مظاهرات حاشدة تضامنا مع فلسطين

الوكيل الإخباري - شهدت العاصمة التونسية اليوم الأربعاء مظاهرات حاشدة تضامنا مع الفلسطينيين ضد القصف الإسرائيلي، مطالبة مجلس الشعب التونسي بالمصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال.

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ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا بشعارات للتعبير عن دعمهم لفلسطين، والتنديد قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ 10 أيام، والذي خلف الشهداء والمصابين.

ودان النواب في جلسة عامة للبرلمان، اعتداءات الاحتلال ووصوفوها بـ"الوحشية" و"الإرهابية".



كما دانوا "سياسة الاستيطان والحصار والتمييز العنصري التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

المصدر : روسيا اليوم



